"Deeply Flawed": Biggest US Grid Scraps Emergency Data Center Power Auction One Day After FERC Smackdown We have been documenting the slow-motion collision between the AI capex fantasy and the laws of physics since late 2025, when we noted that some of Oracle's OpenAI data centers were being pushed back to 2028 (Dec 12, 2025).
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