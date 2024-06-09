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РФ и КНР будут круглогодично использовать Севморпуть

РФ и КНР будут круглогодично использовать Севморпуть

Москва и Пекин наращивают сотрудничество, в том числе в сфере торгового судоходства. Российская госкорпорация «Росатом» вместе с китайскими партнерами хочет организовать круглогодичные перевозки по Севморпути (СМП), чтобы максимально задействовать (использовать) альтернативный Суэцкому канала маршрут доставки грузов.

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