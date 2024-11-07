Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Летчица наводчитсаКомандующая ротой...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Меркурис: украинс...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Безуглая: генерал...

CNN: Трамп может попросить Нетаньяху «объявить о победе» в секторе Газа

CNN: Трамп может попросить Нетаньяху «объявить о победе» в секторе Газа

Не исключено, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратится к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой объявить о достижении победы в секторе Газа и затем посредством посредников установить режим прекращения огня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх