CNN: Трамп может попросить Нетаньяху «объявить о победе» в секторе Газа

Не исключено, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратится к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой объявить о достижении победы в секторе Газа и затем посредством посредников установить режим прекращения огня.
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