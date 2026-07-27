В Улан-Удэ двое детей мигрантов потушили Вечный огонь в парке "Мемориал Победы", после чего проверка раскрыла не только вандализм - выяснилось множество административных и финансовых нарушений у их семей, что в итоге привело к лишению гражданства.
Дети мигрантов потушили Вечный огонь: Дальше пошла "не привычная история". Дошутились
Комментарии
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АЗ
Алексей Загребаев
что значит "ждут" ????? ждут амнистии к выборам ??? ждут когда "диаспора порешает"???? ждут компенсации морального ущерба и извинений ?????...... какие проблемы ??? кпз - жд вокзал ..... граница .... а дальше пешком в аул...... причем показательно с освещением в инете и сми ...... тогда остальные "ценные специалисты" прежде чем ехать в Россию 100 раз подумают...........
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1 м.
Александр Котов
Подвесить бы их за ноги дней на 10
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1 м.
Maxim
программа Соотечественников - создавалась для коренных национальностей РСФСР, обнулить проданные паспорта с 1991г.
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1 м.
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