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Царьград

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Дети мигрантов потушили Вечный огонь: Дальше пошла "не привычная история". Дошутились

Дети мигрантов потушили Вечный огонь: Дальше пошла "не привычная история". Дошутились

В Улан-Удэ двое детей мигрантов потушили Вечный огонь в парке "Мемориал Победы", после чего проверка раскрыла не только вандализм - выяснилось множество административных и финансовых нарушений у их семей, что в итоге привело к лишению гражданства.

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Комментарии
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АЗ
Алексей Загребаев
что значит &quot;ждут&quot; ?????  ждут амнистии к выборам ??? ждут когда &quot;диаспора порешает&quot;???? ждут компенсации морального ущерба и извинений ?????...... какие проблемы ??? кпз - жд вокзал ..... граница ....  а дальше пешком в аул......  причем показательно с освещением в инете и сми ...... тогда остальные &quot;ценные специалисты&quot; прежде чем ехать в Россию 100 раз подумают...........
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1 м.
Александр Котов
Подвесить бы их за ноги дней на 10
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1 м.
Maxim
программа Соотечественников - создавалась для коренных национальностей РСФСР, обнулить проданные паспорта с 1991г.
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1 м.