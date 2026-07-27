Дети мигрантов потушили Вечный огонь: Дальше пошла "не привычная история". Дошутились

АЗ

Алексей Загребаев

что значит "ждут" ????? ждут амнистии к выборам ??? ждут когда "диаспора порешает"???? ждут компенсации морального ущерба и извинений ?????...... какие проблемы ??? кпз - жд вокзал ..... граница .... а дальше пешком в аул...... причем показательно с освещением в инете и сми ...... тогда остальные "ценные специалисты" прежде чем ехать в Россию 100 раз подумают...........