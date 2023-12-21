Боец Мегафон рассказал, как разведчики могут вскрыть атаку ВСУ еще до ее начала

Разведчик с позывным Мегафон рассказал, как распознать вражескую атаку еще до ее начала. Он отметил, что для того, чтобы иметь такое понимание, необходимо постоянно мониторить активность неприятеля при помощи беспилотника.
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