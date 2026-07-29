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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Собянин рассказал об оборудовании кабинетов биологии после реконструкции школ

В этом году откроются 100 реконструированных школ с кабинетами биологии, сообщил Сергей Собянин. Для оснащения закупили более 1,6 тысячи микроскопов нового поколения, оснащенных цифровыми видеокамерами и функцией объемного изображения.

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