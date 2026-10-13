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Несекретные материалы

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Ожирение, ИИ и ядерный конфликт: главные угрозы здоровью до 2100 года

Ожирение, ИИ и ядерный конфликт: главные угрозы здоровью до 2100 года

The Lancet опубликовал доклад о 17 главных угрозах здоровью человечества до 2100 года. Две из них - злонамеренный ИИ и ядерный конфликт - имеют потенциал вымирания.

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