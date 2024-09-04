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Глумившейся над девочкой-квадробером певицей Mia Boyka займется полиция

Глумившейся над девочкой-квадробером певицей Mia Boyka займется полиция

Делом певицы Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) и оскорбленной девочки-квадробера займется полиция.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Думаю, новое вредное увлечение опять навязывают извне. Видела этих &quot;кошечек&quot; забавляющихся на природе. Самое главное - зачем? В чем смысл? Опять создают для детей притягательные группы. через которые будут проталкивать свои наставления и правила жизни. Взрослых полукошечек и полуживотных мы уже видели на открытии французской олимпиады. Певица ничего оскорбительного не произнесла - они сами так себя называют. У нас Дума сначала добрая, толерантная, умиляется новому, придуманному не ею: &quot;Ах, как интересно!&quot; А вот вырастят в этой группе из диких кошечек диких львов и тигров по какой-нибудь &quot;ласковой&quot; методичке - потом бороться начнут. Игорь Губерман написал уже на эту тему:  &quot;Россия странный садовод И всю планету поражает,  Верша весь цикл наоборот,  СПЕРВА РАСТИТ- ПОТОМ САЖАЕТ.&quot; Пусть люди остаются людьми и ведут себя соответственно. Всё ведь с Запада везут - не здесь учатся обновлять жизнь придумашками. Конечно, без психиатров трудно будет обойтись - вжиться в образ кошки, а потом возвращаться в человека. А если не вернутся?
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