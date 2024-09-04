Глумившейся над девочкой-квадробером певицей Mia Boyka займется полиция

Надежда Белугина

Думаю, новое вредное увлечение опять навязывают извне. Видела этих "кошечек" забавляющихся на природе. Самое главное - зачем? В чем смысл? Опять создают для детей притягательные группы. через которые будут проталкивать свои наставления и правила жизни. Взрослых полукошечек и полуживотных мы уже видели на открытии французской олимпиады. Певица ничего оскорбительного не произнесла - они сами так себя называют. У нас Дума сначала добрая, толерантная, умиляется новому, придуманному не ею: "Ах, как интересно!" А вот вырастят в этой группе из диких кошечек диких львов и тигров по какой-нибудь "ласковой" методичке - потом бороться начнут. Игорь Губерман написал уже на эту тему: "Россия странный садовод И всю планету поражает, Верша весь цикл наоборот, СПЕРВА РАСТИТ- ПОТОМ САЖАЕТ." Пусть люди остаются людьми и ведут себя соответственно. Всё ведь с Запада везут - не здесь учатся обновлять жизнь придумашками. Конечно, без психиатров трудно будет обойтись - вжиться в образ кошки, а потом возвращаться в человека. А если не вернутся?