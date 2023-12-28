Украинские военные: В результате прилёта по транспорту при разгрузке боеприпасов в Очеретино остались и без боеприпасов, и без побратимов

Иллюстративное фотоРоссийские войска продолжают наступательные действия под Авдеевкой. Ситуация развивается так, что продвижение российской армии идёт не только по периметру города, но и в юго-восточной его части.
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