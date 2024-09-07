Карой Шаффер: жизнь с микроскопом

Сегодня в истории нейронаук важный юбилей: 160 лет со дня рождения малоизвестного сейчас человека (о нем даже нет статьи в русской Википедии), который, тем не менее, оставил важнейший след и в анатомии, и в неврологии, и в понимании работы мозга.