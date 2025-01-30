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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аморим о 2:0 с ФКСБ: «МЮ» контролировал игру. Нам нужно забивать больше, но это был хороший день для нас»

Английский клуб выиграл матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы со счетом 2:0.  «Я думаю, мы очень хорошо контролировали ход игры.

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