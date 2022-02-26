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Чемпионат России в залах. Кнороз, Макаренко, Образцов, Шабанов одержали победы

В Москве проходит чемпионат России по легкой атлетике в помещении.  Легкая атлетика Чемпионат России в залах Москва 25 февраля Женщины Прыжки с шестом 1.

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