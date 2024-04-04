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Минюст потребовал ввести санкции в отношении митрополита Крымского Лазаря

Минюст потребовал ввести санкции в отношении митрополита Крымского Лазаря

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд с требованием применить санкции в отношении иерарха Украинской Православной Церкви митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря (Швеца).

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