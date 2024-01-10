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Глава Химок Волошин проверил работу квартальной тепловой станции на ул Лавочкина

Глава Химок Волошин проверил работу квартальной тепловой станции на ул Лавочкина

РИАМО - 10 янв. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал, что квартальная тепловая станция на улице Лавочкина обеспечивает отоплением и горячей водой 51 многоквартирный дом и шесть социальных объектов.

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