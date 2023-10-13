Рядом с Курилами произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой в пять баллов произошло в Тихом океане у побережья Курильских остров. Землетрясение зафиксировали учёные из филиала Единой Геофизической службы РАН в Сахалинской области, сообщают РИА Новости.
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