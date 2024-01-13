Врач Дмитриев предупредил об осложнениях из-за гриппа у детей

Специалисты Роспотребнадзора не исключили рост заболеваемости гриппом в России зимой. Эту инфекцию нельзя недооценивать — она особенно опасна для детей, предупредил инфекционист Александр Дмитриев в интервью «Российской газете».
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