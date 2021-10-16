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МИД России: запрет на добычу углеводородов в Арктике не обсуждался в Арктическом совете

МИД России: запрет на добычу углеводородов в Арктике не обсуждался в Арктическом совете

Посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов заявил, что вопрос о запрете или ограничениях на добычу углеводородов в Арктике не рассматривался в Арктическом совете.

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