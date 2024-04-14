В Крыму назвали возможные варианты возобновления водоснабжения по каналу

В перспективе Северо-Крымский канал, который сейчас не действует из-за исчезновения Каховского водохранилища, снова можно будет наполнить днепровской водой, заявил председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов.
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