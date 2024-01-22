Председатель СК России поручил доложить по доводам обращения жительницы Липецкой области о нарушении прав ее супруга

В сети Интернет опубликовано видеообращение жительницы Липецкой области к Председателю СК России, в котором она выражает несогласие с действиями органов местной власти, отказавшихся произвести индексацию пенсии ее супругу.
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