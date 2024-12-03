Психолог Кольцова: на общении в родительских чатах сказываются стресс и усталость

В чатах родителей школьников в мессенджерах часто возникают конфликты. Это происходит из-за того, что в них, как и в любом социуме, есть свои лидеры и несогласные с ними, считает психолог Екатерина Кольцова.
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