МИД Ирана оценил поход авианосца Abraham Lincoln фразой из кино

Абрахам Линкольн, американский авианосец, после 200 дней в Ближнем Востоке направляется в Таиланд. Эсмаил Багаи, представитель МИД Ирана, прокомментировал этот визит фразой из фильма "Зеленая миля", сопровождая её фотографией из кино.
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