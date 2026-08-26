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Царьград

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МИД Ирана оценил поход авианосца Abraham Lincoln фразой из кино

МИД Ирана оценил поход авианосца Abraham Lincoln фразой из кино

Абрахам Линкольн, американский авианосец, после 200 дней в Ближнем Востоке направляется в Таиланд. Эсмаил Багаи, представитель МИД Ирана, прокомментировал этот визит фразой из фильма "Зеленая миля", сопровождая её фотографией из кино.

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