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Пушилин назвал «дешевым спектаклем» сообщения в украинских СМИ о «коридоре» в Соледаре

Пушилин назвал «дешевым спектаклем» сообщения в украинских СМИ о «коридоре» в Соледаре

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал сообщения в украинских средствах массовой информации о "зеленом коридоре" в районе Соледара "дешевым спектаклем".

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