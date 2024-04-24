Путина возмутили выплаты пострадавшим от паводков в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 24 апреля, ФедералПресс. Владимир Путин в ходе совещания, посвященного ситуации с паводками в регионах, возмутился разнице между количеством поданных заявлений от пострадавших и числом получивших финансовую поддержку граждан.
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