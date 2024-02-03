Важная помощь бойцам, воюющим у Авдеевки и Угледара, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Воины благодарят наших читателей за тепловизоры, генераторы, рации Lira, обозреватели, домкраты, инструменты, бензопилы, за масксети друзей из Белоруссии, за поражающие элементы Технофронт «Русской Весны».
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