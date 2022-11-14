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Трое россиян пострадали при взрыве в центре Стамбула

Трое россиян пострадали при взрыве в центре Стамбула, сообщили в консульстве России в Стамбуле."По уточненной информации, в результате взрыва на улице Истикляль в Стамбуле, пострадало трое российских граждан", - сообщили в генконсульстве РФ.

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