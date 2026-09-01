Тоттенхэм арендовал Мудрика из Челси до конца сезона 2024

Тоттенхэм арендовал украинского полузащитника Михаила Мудрика из Челси до конца сезона. Мудрик вновь будет работать под руководством Роберто Де Дзерби.
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