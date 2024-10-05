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Голая девушка вместо подноса и кровать на сцене: как проходили Diddy White Party — «белые вечеринки» Пи Дидди

Голая девушка вместо подноса и кровать на сцене: как проходили Diddy White Party — «белые вечеринки» Пи Дидди

Джастин Бибер откровенно расскажет о вечеринках Пи Дидди. СМИ: Джастин Бибер откровенно расскажет о вечеринках Пи Дидди Согласно данным In Touch Weekly, Джастин Бибер собирается публично рассказать о своих травмирующих переживаниях, связанных с участием в вечеринках рэпера и продюсера Шона Комбса,  более известного как Пи Дидди.

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