68 млн американцев сделают ставки на Супербоул – 20% от населения США (AGA)

Десятки миллионов жителей США планируют сделать ставку на Супербоул. По прогнозам Американской ассоциации азартных игр (AGA), ставки на Супербоул сделают рекордные 67,8 миллиона американцев – около 20% от населения США.
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