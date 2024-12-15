Катарская делегация прибыла в Сирию для открытия посольства

МИД Катара: делегация из Дохи прибыла в Дамаск для открытия посольства Делегация Катара прибыла в Дамаск для завершения процедуры возобновления работы посольства эмирата в сирийской столице, сообщил советник премьер-министра, официальный представитель министерства иностранных дел эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.