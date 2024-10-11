Следком возбудил дело после обстрела полицейской машины в Ингушетии

При нападении на полицейскую машину в Назрани погибли три человека. Правоохранители возбудили уголовное дело и занялись розыском подозреваемых, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Ингушетии.
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