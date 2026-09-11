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ТАСС

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Народный фронт помогал водителям в очередях на АЗС в пяти регионах

Народный фронт помогал водителям в очередях на АЗС в пяти регионах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Активисты Народного фронта организовали помощь автомобилистам, которые стоят в очередях на автозаправочных станциях в пяти регионах России.

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