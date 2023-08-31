Военное обозрение

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Итальянская пресса: война привела к полному отказу украинского руководства мыслить критически и мыслить вообще

Итальянская пресса: война привела к полному отказу украинского руководства мыслить критически и мыслить вообще

Как бы украинское руководство не пыталось представить свою страну «жертвой российской агрессии», нуждающейся в защите, данный миф начинает рушиться, что называется, на глазах.

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