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У 6% взрослого населения мира имеется сахарный диабет

По оценкам ВОЗ, примерно у 6% взрослого населения мира имеется сахарный диабет. Причем многие даже не подозревают о заболевании, и в целом количество пациентов с таким диагнозом увеличивается год от года.

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