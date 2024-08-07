По оценкам ВОЗ, примерно у 6% взрослого населения мира имеется сахарный диабет. Причем многие даже не подозревают о заболевании, и в целом количество пациентов с таким диагнозом увеличивается год от года.
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