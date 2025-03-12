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Царьград

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Канада вводит пошлины на 20,7 млрд долларов США в ответ на действия Трампа

Канада вводит пошлины на 20,7 млрд долларов США в ответ на действия Трампа

Премьер-министр Канады Марк Карни готов к переговорам с Дональдом Трампом при соблюдении канадского суверенитета.

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