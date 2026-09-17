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Спорт Уик-Энд

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КАНЧЕЛЬСКИС: «Зенит» потерпел три поражения в этом сезоне - и что? Состав - сильнейший в лиге, их огромный ресурс в итоге сыграет решающую роль

КАНЧЕЛЬСКИС: «Зенит» потерпел три поражения в этом сезоне - и что? Состав - сильнейший в лиге, их огромный ресурс в итоге сыграет решающую роль

- «Зенит» победит в РПЛ, несмотря на все проблемы, - заявил бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

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