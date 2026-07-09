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Царьград

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"Не вижу результатов": Артамонов указал на истинные мотивы Трампа по Украине

"Не вижу результатов": Артамонов указал на истинные мотивы Трампа по Украине

По мнению эксперта, США и их союзники заинтересованы в затяжной войне, ослабляющей Россию.Александр Артамонов, военный эксперт и журналист, в комментарии Царьграду дал оценку последним словам Дональда Трампа и действиям США в отношении Украины.

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