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AMD представила мобильные чипы Ryzen AI 300 и новые-старые Ryzen 200 для недорогих ноут...

AMD представила мобильные чипы Ryzen AI 300 и новые-старые Ryzen 200 для недорогих ноут...

AMD представила мобильные чипы Ryzen AI 300 и новые-старые Ryzen 200 для недорогих ноутбуковСегодня компания AMD значительно расширила линейку мобильных процессоров, представив две новые серии, дополнившие флагманскую серию Ryzen AI Max 300.

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