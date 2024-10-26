Владимирские дорожники перекроют въезд в Мостострой

Большой ремонт на подъезде и въезде в Мостострой начнут с 28 октября.Укороченный автобусный маршрут и перекрытая на въезде в микрорайон дорога - такие неприятности ждут жителей Мостостроя в ближайший понедельник, 28 октября.
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