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Царьград

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Владимирские дорожники перекроют въезд в Мостострой

Владимирские дорожники перекроют въезд в Мостострой

Большой ремонт на подъезде и въезде в Мостострой начнут с 28 октября.Укороченный автобусный маршрут и перекрытая на въезде в микрорайон дорога - такие неприятности ждут жителей Мостостроя в ближайший понедельник, 28 октября.

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