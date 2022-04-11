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Российские саперы рассказали об обезвреживании снарядов в полях Мелитополя

Российские саперы рассказали об обезвреживании снарядов в полях Мелитополя

Саперы РФ рассказали, каким образом им удается обезвреживать заминированные поля в Мелитополе. По их словам, уже поступило 30 с лишним заявок на разминирование от городской администрации и военной комендатуры, написал сайт телеканала «Звезда».

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