УКС собирается отремонтировать кровлю и фасад хирургического корпуса СОКБ

Работы завершатся в этом году Управление капитального строительства Смоленской области 17 декабря объявило тендер на разработку проектной документации и капитальный ремонт кровли и фасада хирургического корпуса Смоленской областной клинической больницы.
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