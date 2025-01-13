Дьявол Крампус возвращается

Древний фольклор Альпийского региона Европы рассказывает о Крампусе — страшном демоническом существе, которое появляется в сезон Йоля (праздник середины зимы у исторических германских народов) и ищет непослушных детей, чтобы ужасно наказать их и утащить в свое логово в мешке.