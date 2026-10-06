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Регионы России

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Аэропорт Нижнего Новгорода принял 14 рейсов в Москву в качестве запасного аэропорта

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 14 рейсов в Москву в качестве запасного аэропорта

Как сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла, с пассажирами принятых рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, которых обеспечивают едой и напитками.

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