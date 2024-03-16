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Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов "Вампир": двое погибших, трое пострадавших

Над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов "Вампир": двое погибших, трое пострадавших

Дежурные средства русской ПВО уничтожили восемь запущенных Киевом снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РоссииНад Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 8 реактивных снарядов системы залпового огня "Вампир" на подлете к городу, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

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