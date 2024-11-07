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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симеоне о 2:1 с «ПСЖ»: «У «Атлетико» не было пятерых защитников, но мы показали силу. Не отклонялись от плана и оборонялись должным образом» 

«У нас не было пятерых защитников, но, несмотря на это, мы показали силу. Мы пропустили после ошибки при розыгрыше мяча в штрафной, команда могла поплыть, но этого не случилось – мы продолжали играть в свой футбол.

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