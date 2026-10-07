Европейский парадокс: почему в Париже и Берлине вши в детсадах — «обычное дело», а в России — повод для карантина.

Для любого человека с постсоветским бэкграундом слово «педикулез» звучит как сигнал тревоги. С детства въелось: если в классе нашли вшей, это санитарное ЧП, позор на всю школу, вызов санэпидемстанции, тотальная дезинфекция и стыдливое сидение дома с керосином или дегтярным мылом.