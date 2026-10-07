Европейский парадокс: почему в Париже и Берлине вши в детсадах — «обычное дело», а в России — повод для карантина.

Для любого человека с постсоветским бэкграундом слово «педикулез» звучит как сигнал тревоги. С детства въелось: если в классе нашли вшей, это санитарное ЧП, позор на всю школу, вызов санэпидемстанции, тотальная дезинфекция и стыдливое сидение дома с керосином или дегтярным мылом.
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Европа никогда не отличалась чистотой и гигиеной. Более того - европейская нечистоплотность была генератором моды, а мода в свою очередь стала идеальной маскировкой нечистоплотности. Зажрали европейцев вши - придумали парики на лысую голову в 16-17 веках. Чтобы скрыть вонь немытых тел изобрели духи. Чтобы нечистоты , которые выплескивали на улицы из окон не "пачкали" лицо, придумали широкополые шляпы. И даже в 60-х годах 20-го века, когда хиппи разнесли по всей Америке и Европе лобковую вошь - модным стало брить подмышки, пах, а заодно и ноги. В настоящее же время всем правит бизнес - Бигфарма не позволит вывести вшей в европейских школах. Европейский рынок средств от педикулёза оценивается в 200-250 миллионов евро в год! Только на специализированные шампуни, спреи и лосьоны против вшей жители Европы тратят около 115 млн долларов (примерно €105–110 млн) в год. В Европе популярны косметические центры по удалению вшей. Кто же откажется от таких кормушек?