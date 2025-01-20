Mash: Рязанский чиновник уволился по собственному после корпоратива за 800 тыс. Евгений Кириенко. Обложка © Администрация Рязани Чиновник из Рязани угодил в эпицентр крупного скандала, после того как закатил тайный корпоратив стоимостью 800 тысяч рублей.