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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктория Сливко: «Кайфую от того, что со мной происходит. Повзрослела и осознала, что биатлон — не самое главное в жизни, это всего лишь хобби»

«Было грустно в начале сезона, вы видели, как я лето провела, как выступала и на чемпионате России, и в Сочи.

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