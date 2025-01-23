С 1 марта в России вступают в действие новые правила приема в вузы. Согласно правилам Минобрнауки, наиболее распространенные виды льгот, дающих абитуриенту преимущество перед другими, следующие:.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
С 1 марта в России вступают в действие новые правила приема в вузы. Согласно правилам Минобрнауки, наиболее распространенные виды льгот, дающих абитуриенту преимущество перед другими, следующие:.