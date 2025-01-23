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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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С 1 марта в России вступают в действие новые правила приема в вузы

С 1 марта в России вступают в действие новые правила приема в вузы. Согласно правилам Минобрнауки, наиболее распространенные виды льгот, дающих абитуриенту преимущество перед другими, следующие:.

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