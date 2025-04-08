«Ждуны» обвалили продажи: «АвтоВАЗ» мечтает пустить всех «китайцев» под пресс и еще немного «поиграть» с ценами

Покупатели новых автомобилей хотят крупных скидок, глава автогиганта Соколов предложил свои традиционные «рецепты» Иван Рыбин Фото: Павел Ворожцов/ТАСС Во всём виноваты «ждуны», примерно так отраслевые эксперты и владельцы дилерских центров описывают ситуацию с продажами новых автомобилей в РФ.
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