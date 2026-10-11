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test mazurok

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🧑‍🏫 Девять «земских» педагогов пополнили школы Крыма в этом году

🧑‍🏫 Девять «земских» педагогов пополнили школы Крыма в этом году Министр образования, науки и молодёжи РК Валентина Лаврик рассказала «Крым 24», что программа «Земский учитель» действует с 2022 года.

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